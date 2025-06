Aveva auto terreni e un’azienda a Canicattì | sequestrati beni per 600mila euro viveva coi soldi della droga

Un inquietante caso di illegalità scuote Canicattì, dove la Polizia di Stato ha sequestrato beni per 600 mila euro a un pregiudicato coinvolto in attività di riciclaggio e spaccio di droga. La scoperta mette in luce come il crimine organizzato possa infiltrarsi nel tessuto economico locale, minando la sicurezza e la legalità. Un’operazione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità.

