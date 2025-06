Aversa quarto scudetto del Napoli | musica e festa azzurra in carcere con i detenuti

Un’iniziativa che ha unito passione e solidarietà, portando la magia del calcio e della musica all’interno delle mura carcerarie. I detenuti di Aversa hanno potuto vivere un momento di gioia condivisa, celebrando il quarto scudetto del Napoli con entusiasmo e dignità. Un esempio di come lo sport e l’arte possano diventare strumenti di riscatto e inclusione, restituendo speranza e sorriso a chi ne ha più bisogno.

Restituire dignità ai detenuti celebrando con loro, a ritmo di musica, il quarto scudetto del Napoli. È il senso dell'iniziativa che si è svolta ieri pomeriggio nella casa di reclusione "Filippo Saporito" di Aversa, promossa da PulciNellaMente e dall'associazione CASMU. Dal repertorio classico napoletano alla musica sinfonica: diversi artisti si sono esibiti sul palco del

