Avengers: Doomsday sta conquistando Windsor, ma a quale costo? Marvel Studios avrebbe investito una cifra incredibile per girare le scene nel suggestivo castello e nei suoi dintorni, un investimento che testimonia l’ambizione di questo epico crossover. Le riprese continuano senza sosta, ma quanto sono disposti a spendere i Marvel Studios per portare sul grande schermo una location così prestigiosa? La risposta potrebbe sorprenderti.

Non si fermano le riprese del crossover Marvel, ma sembra che il budget sia lievitato ulteriormente per questa iconica location Avengers: Doomsday è attualmente in corso di riprese nei terreni della residenza reale del Regno Unito, il Castello di Windsor, e un nuovo report sostiene di aver rivelato quanto i Marvel Studios avrebbero sborsato per ottenere il permesso di girare in questa location e nelle sue vicinanze. Secondo l'Irish Sun, lo studio avrebbe pagato "milioni per girare le scene di Avengers: Doomsday durante l'estate nel Windsor Great Park". A quanto pare, "i soldi andranno alla manutenzione del Windsor Great Park, quindi il Re era ovviamente molto interessato all'affare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Marvel ha speso una cifra folle per le scene ambientate al Castello Windsor

