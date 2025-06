Avengers clamoroso | la Marvel vuole riportare indietro Thanos per la prossima saga?

Se c’è una cosa che i Marvel Studios sembrano aver capito, è che la nostalgia e i personaggi iconici sono la chiave per il successo. Dopo il fallimento della Saga del Multiverso, la Marvel sembra puntare su un ritorno ai pilastri che hanno fatto grande l’universo: Thanos e Ultron. Ma quale sarà il prossimo grande colpo? Restate sintonizzati, perché il futuro del MCU potrebbe riservare sorprese sorprendenti che cambieranno tutto quello che sappiamo!

Dopo il fallimento della Saga del Multiverso, i Marvel Studios potrebbero ricorrere al villain che hanno reso grande la Saga dell'Infinito La scorsa settimana abbiamo appreso che i Marvel Studios avrebbero in programma di inserire l'Ultron di James Spader in più progetti futuri del Marvel Cinematic Universe dopo il suo ritorno nella serie dedicata a Visione. I fan sostengono, fin da Avengers: Age of Ultron del 2015 che Ultron è un personaggio troppo strutturato e complesso per comparire solamente come un cattivo di un'unico film, quindi il fatto che le cose stiano per cambiare è stato accolto con favore.

