Avellino il PD si interroga sulla crisi Gengaro | Restiamo all’opposizione nessun accordo con Nargi

Avellino, il PD si interroga sulla crisi Gengaro: restiamo all'opposizione, nessun accordo con Nargi. In un momento di forte incertezza politica, i dubbi e le tensioni interne scuotono il partito, che mantiene una posizione ferma nel respingere alleanze con la sindaca Laura Nargi. Tuttavia, tra discussioni e sussurri di cambiamento, il partito si appresta a ridefinire il proprio ruolo nel difficile scenario cittadino, lasciando aperte nuove possibilità per il futuro.

Nel pieno della crisi politica che ha investito il Comune di Avellino, il Partito Democratico si ritrova attraversato da dubbi e tensioni interne. Se la posizione ufficiale finora è stata netta nel respingere qualsiasi ipotesi di intesa con la sindaca Laura Nargi, nel partito cominciano ad.

