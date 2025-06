Avellino accende le luci sulla sclerosi sistemica | il 29 giugno la Torre dell' Orologio si illuminerà di viola

Avellino si prepara a illuminare di viola la Torre dell'Orologio il 29 giugno, in occasione della XVI Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica. Un gesto simbolico per sensibilizzare e portare luce su questa malattia rara, offrendo sostegno a chi ne è colpito e ai loro familiari. Oltre ad essere un momento di riflessione, questa iniziativa rappresenta un impegno concreto nella lotta contro la sclerosi sistemica.

Il 29 Giugno si celebra la XVI Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica (World Scleroderma Day). Nella notte tra il 29 e il 30 giugno la Torre dell'Orologio ad Avellino si illuminerĂ di viola a simbolica vicinanza delle persone affette da questa malattia rara e dei loro familiari. Oltre ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino accende le luci sulla sclerosi sistemica: il 29 giugno la Torre dell'Orologio si illuminerĂ di viola

In questa notizia si parla di: giugno - sclerosi - sistemica - torre

Padova si illumina di viola: riflettori accesi il 29 giugno sulla sclerosi sistemica - di Padova si tingerĂ di viola, simbolo di speranza e consapevolezza. Un gesto semplice ma potente, che invita tutti a riflettere sulla sclerosi sistemica e sulla necessitĂ di supporto e ricerca.

Padova: la Torre Campanaria si tinge di viola per la causa della sclerosi sistemica Vai su Facebook

Avellino accende le luci sulla sclerosi sistemica: il 29 giugno la Torre dell'Orologio si illuminerĂ di viola; Padova si tinge di viola per dare voce alla sclerosi sistemica; Padova si illumina di viola: riflettori accesi il 29 giugno sulla sclerosi sistemica.

Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica, la torre del Palazzo dei Capitani s’illumina di viola - Oltre ad Ascoli Piceno, più di 60 comuni italiani da nord a sud tra cui Ancona, Macerata, Pesaro, Fermo, Urbino, Firenze, Livorno, Milano, Brescia, Torino, Venezia, Padova, Trieste, Genova, Modena, Re ... picenooggi.it scrive

Padova si illumina di viola: riflettori accesi il 29 giugno sulla sclerosi sistemica - Padova si unisce a oltre 60 città italiane per la Giornata Mondiale di questa patologia rara e complessa: la Torre Campanaria si illuminerà di viola per accendere consapevolezza su questa malattia ... Come scrive padovaoggi.it