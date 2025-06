Avatar risolve un errore di trama dopo 16 anni prima di fuoco e cenere

Attesa per il nuovo capitolo di Avatar si fa sempre più intensa, poiché il franchise si prepara a colmare un vuoto temporale di 13 anni tra il primo film e il ritorno in sala nel 2025. Questo intervallo rappresenta un momento cruciale per approfondire la trama e l’evoluzione dei personaggi, risolvendo un errore di trama emerso dopo 16 anni da “Prima di fuoco e cenere”. La nuova narrazione promette di sorprendere e coinvolgere ancora di più gli spettatori. La rivoluzione di Pandora sta per ripartire.

A coprire questa fase intermedia ci sarà una nuova serie a fumetti pubblicata da Dark Horse Comics.

