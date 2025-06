Avances pesanti lei lo fa arrestare

In un episodio di coraggio e determinazione, una turista ha reagito con fermezza a un tentativo di molestia, catturando le prove e chiamando la polizia. La sua pronta azione ha portato all’arresto di uno dei aggressori, evidenziando come il coraggio possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Questo episodio sottolinea l’importanza di denunciare sempre ogni forma di molestia e di difendersi con decisione, contribuendo a rendere più sicuro il nostro territorio.

Fermo, 24 giugno 2025 – Avevano offerto della droga ad una turista proponendole in cambio prestazione sessuali ma, al suo rifiuto, non avevano minimamente pensato a lasciar perdere ma anzi avevano iniziato a seguirla per poi continuare a infastidirla con pesanti avances. Lei, di tutta risposta, li aveva fotografati, aveva chiamato la polizia e aveva fatto arrestare uno dei pusher molestatori. In manette era finito un giovane pachistano residente a Lido Tre Archi di Fermo, mentre l’uomo che si trovava in sua compagnia era stato identificato e rintracciato solo in un secondo momento. A conclusione delle indagini il pachistano è stato rinviato a giudizio per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’altro finirà davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di minaccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Avances pesanti, lei lo fa arrestare

