Autostrada A1 | chiusa stanotte la stazione di Valdarno

Se prevedete di viaggiare lungo l'autostrada A1 questa notte, è fondamentale essere informati: la stazione di Valdarno sarà chiusa a causa di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Un intervento essenziale per garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico, ma che potrebbe comportare disagi temporanei. Restate aggiornati e pianificate il vostro percorso con attenzione, perché conoscere le variazioni in tempo reale fa la differenza.

Per lavori di rifacimento della segnaletica orrizontale

