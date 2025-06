Autobus in fiamme sull’A14 | autista salvo traffico in tilt tra Cattolica e Pesaro

Un pomeriggio di paura sull’A14, dove un autobus in fiamme ha mandato in tilt il traffico tra Cattolica e Pesaro. L’autista, rimasto miracolosamente salvo, ha visto le fiamme divampare poco dopo il casello di Cattolica, mentre il veicolo si trovava nel territorio di Gabicce Mare. Un episodio che ha paralizzato la viabilità e scatenato l’intervento dei vigili del fuoco. La vicenda mette in evidenza quanto sia cruciale la sicurezza sui mezzi pubblici.

Pesaro, 24 giugno 2025 - Paura oggi pomeriggio sull’autostrada A14: un autobus è stato completamente avvolto dalle fiamme poco dopo il casello di Cattolica, in direzione sud, al km 145,800 nel territorio di Gabicce Mare. A bordo c’era solo l’autista, un uomo di Jesi, che aveva appena ritirato il mezzo dal deposito Start Romagna di Rimini. Pochi minuti dopo l’ingresso in autostrada ha notato del fumo nell’abitacolo. È riuscito ad accostare nella prima piazzola utile, a 200 metri dal casello, e a uscire illeso prima che l’incendio si propagasse dal vano motore posteriore. In pochi istanti l’autobus è stato divorato dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autobus in fiamme sull’A14: autista salvo, traffico in tilt tra Cattolica e Pesaro

In questa notizia si parla di: autobus - fiamme - autista - cattolica

