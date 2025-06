Auto incendiata in via Milano a Como | viabilità in tilt

Un'auto incendiata in via Milano a Como ha causato un caos nel traffico cittadino. L'incendio, divampato all'intersezione con viale Giulio Cesare, ha richiesto l'intervento tempestivo di soccorsi e vigili del fuoco, che hanno dovuto sospendere il traffico e le corse dei mezzi pubblici. La situazione si sta lentamente normalizzando, ma rimane un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle nostre strade.

Auti incendiata in via Milano a Como. Una vettura è andata in fiamme all'altezza dell'intersezione con viale Giulio Cesare. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento hanno reso necessario fermare il traffico, comprese le corse dei bis.

