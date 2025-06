Auto in fiamme sulla Messina-Catania paura per i passeggeri

Un incendio improvviso ha scosso l'autostrada Messina-Catania, generando panico tra i passeggeri e gli automobilisti in transito. Alle 16, un SUV Alfa Romeo è stato coinvolto in un rogo che ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Fortunatamente, il conducente è riuscito a mettersi in salvo nell'area di sosta più vicina. La vicenda riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale e sulle misure preventive da adottare.

Momenti di paura questo pomeriggio lungo l'autostrada Messina-Catania. Intorno alle 16 un'auto è andata in fiamme mentre percorreva l'arteria in direzione Messina tra gli svincoli di Taormina e Roccalumera. Il conducente della vettura, un Suv Alfa Romeo, è riuscito a raggiungere l'area di sosta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Auto in fiamme sulla Messina-Catania, paura per i passeggeri

