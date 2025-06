Auto ibrida incendiata in via Milano a Como | viabilità in tilt

Una scena inattesa a Como: un’auto ibrida ha preso fuoco in via Milano, creando disagi alla viabilità. Le fiamme si sono propagate vicino all’intersezione con viale Giulio Cesare, richiedendo l'intervento immediato di soccorsi e vigili del fuoco. La situazione ha momentaneamente bloccato il traffico e le corse dei bus, lasciando i pendolari in attesa di una soluzione. La sicurezza resta la priorità, ma quali saranno gli sviluppi di questa emergenza?

Auto ibrida incendiata in via Milano a Como. Una vettura è andata in fiamme in prossimità dell'intersezione con viale Giulio Cesare. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento hanno reso necessario fermare il traffico, comprese le corse dei bis. . 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Auto ibrida incendiata in via Milano a Como: viabilità in tilt

In questa notizia si parla di: auto - ibrida - incendiata - milano

Auto incendiata in via Milano a Como: viabilità in tilt - Un'auto incendiata in via Milano a Como ha causato un caos nel traffico cittadino. L'incendio, divampato all'intersezione con viale Giulio Cesare, ha richiesto l'intervento tempestivo di soccorsi e vigili del fuoco, che hanno dovuto sospendere il traffico e le corse dei mezzi pubblici.

Sono soprattutto elettrici, ma non solo: ecco alcuni dei modelli previsti nel 2025 e che, per diversi motivi, arriveranno più avanti. Ecco le auto attese Vai su Facebook

Centro Como, l’auto prende fuoco mentre viaggia: fiamme alte e fumo; Incendio a Milano, auto elettrica prende fuoco in un parcheggio sotterraneo; Ho deciso per l’auto elettrica, ma mia moglie teme l’incendio.

Milano, incendiata auto della polizia, indagato un 43enne - A Milano, questa mattina, la polizia di Stato ha eseguito, su delega della locale procura, una perquisizione nei confronti di un cittadino italiano 43enne, indagato per danneggiamento seguito da ... Scrive affaritaliani.it

Incendio in via Rubens a Milano, Suv ibrido picchia contro una pietra del pavé e prende fuoco: tram bloccati - Le fiamme hanno distrutto anche due mezzi parcheggiati: sul posto due squadre dei vigili del fuoco Un’automobile ha preso fuoco domenica mattina in via Rubens, a Milano, dopo aver urtato un ... Segnala ilgiorno.it