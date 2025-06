Auto ibrida incendiata in via Milano a Como | viabilità in tilt

Un incendio improvviso ha coinvolto un'auto ibrida in via Milano a Como, creando caos sulla viabilità e interrompendo anche il servizio degli autobus. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, mentre il traffico è completamente in tilt nell'area. La situazione resta critica, ma le autorità lavorano per ripristinare quanto prima la normalità e garantire la sicurezza di tutti.

Auto ibrida incendiata in via Milano a Como. Una vettura è andata in fiamme in prossimità dell'intersezione con viale Giulio Cesare. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento hanno reso necessario fermare il traffico, comprese le corse degli autobus di linea.

Auto ibrida incendiata in via Milano a Como: viabilità in tilt

