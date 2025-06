auto fuori strada ferito un pensionato

Un pomeriggio di paura sulla Fortorina tra Pesco Sannita e Pietrelcina, dove un pensionato di 70 anni ha avuto un grave incidente. Alla guida di una BMW, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e rimanendo incastrato nell’abitacolo. La tempestiva presenza dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze peggiori. La vicenda è ancora al vaglio delle autorità , mentre si spera in un pronto recupero dell’anziano.

Paura per un 70enne rimasto coinvolto in un'incidente stradale questo pomeriggio sulla Fortorina tra Pesco Sannita e Pietrelcina. L'uomo, un pensionato, alla guida di una Bmw, ha perso per cause in corso d'accertamento, il controllo del veicolo finendo fuori strada. A causa dell'impatto l'uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti che sono riusciti a liberare il 70enne, dopo un duro lavoro, e consegnarlo alle cure del 118 che lo ha trasportato in Ospedale per le cure del caso.