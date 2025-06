Auto contro camion del servizio spurghi un ferito

Un intervento tempestivo per soccorrere un ferito e mettere in sicurezza la scena. La collisione tra l’automobile e il camion dei servizi spurghi ha scosso la tranquilla via Belvedere a Casale sul Sile, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza e mantenere alta l’attenzione alla guida.

Alle ore 17.30 di ieri, 23 giugno, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in via Belvedere a Casale sul Sile per un incidente stradale tra un’autovettura e un camion. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del Suem 118, hanno provveduto ad. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Auto contro camion del servizio spurghi, un ferito

