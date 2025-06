Autista trascinato giù dal bus e preso a botte

Un'altra grave aggressione ai danni di un autista di bus in Trentino scuote la comunità. Questa volta, a Pietramurata, un giovane avrebbe trascinato violentemente l'autista giù dal veicolo e poi lo avrebbe preso a botte. La Uil denuncia l'episodio, evidenziando la crescente insicurezza nel settore del trasporto pubblico. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità assoluta: è ora di intervenire e garantire protezione e rispetto per chi ogni giorno serve la nostra comunità.

Ancora un’aggressione ai danni di un autista di un bus in Trentino: stavolta è successo a Pietramurata. Lo comunica la Uil sottolineando che “sembra che il giovane (riferendosi al presunto protagonista dell’aggressione, ndr) di punto in bianco abbia preso l’autista trascinandolo giù dal mezzo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Autista trascinato giù dal bus e preso a botte

