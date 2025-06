Autista dell' Amat picchiato Alaimo Alternativa popolare | Serve l' intervento dell’Esercito

Dopo le recenti aggressioni ai dipendenti dell’Amat a Palermo, la sicurezza delle nostre strade diventa un’urgenza imprescindibile. Alfonso Alaimo di Alternativa Popolare non esita a chiedere l’intervento dell’esercito per ripristinare l’ordine e tutelare chi ogni giorno lavora per la città. È ora di agire con decisione per garantire a cittadini e lavoratori un ambiente più sicuro e civile.

"Dopo l’ennesima aggressione a un dipendente dell’Amat di Palermo, torniamo a chiedere l’intervento dell’esercito sulle strade del capoluogo siciliano e delle più importanti realtà dell’isola". A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, il partito il cui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Autista dell'Amat picchiato, Alaimo (Alternativa popolare): "Serve l'intervento dell’Esercito"

In questa notizia si parla di: amat - alaimo - alternativa - popolare

Alfonso Alaimo (Alternativa popolare Sicilia) sui giovani aggediti in centro: "Ci vuole l'esercito" - Di fronte alla violenta aggressione di due giovani nel centro di Palermo, Alfonso Alaimeo di Alternativa Popolare Sicilia manifesta il suo sdegno e denuncia un'emergenza sociale, sottolineando la necessità di intervenire con decisione, anche attraverso l'impiego dell'esercito, per garantire sicurezza e ordine nelle nostre città.

Autista dell'Amat picchiato, Alaimo (Alternativa popolare): Serve l'intervento dell’Esercito; Alfonso Alaimo (Alternativa Popolare Sicilia): Solidarietà ai lavoratori Amat vittime di violenza.

Palermo. Sicurezza, Alaimo: «Dopo l’aggressione all’autista di bus Amat, torniamo a chiedere l’intervento dell’esercito» - «Dopo l’ennesima aggressione a un dipendente dell’Amat di Palermo, torniamo a chiedere l’intervento dell’esercito sulle strade del capoluogo siciliano e delle più importanti realtà dell’isola». libertasicilia.it scrive

Alfonso Alaimo (Alternativa popolare Sicilia) su tracce esame di maturità dedicate alla Sicilia - «Quella di ieri è stata una giornata che ha segnato un momento di profondo orgoglio per la nostra Sicilia, protagonista delle tracce della prima prova degli Esami di Stato. Lo riporta blogsicilia.it