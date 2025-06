Aurora morta caduta dal balcone in casa col fidanzato | Esclusa ipotesi di suicidio con lui diverse liti

Una tragedia scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane assistente di volo di 24 anni, è deceduta dopo una caduta dal terzo piano della sua abitazione, in circostanze ancora da chiarire. La ragazza, originaria di Palermo e amata da molti, si trovava in casa con il fidanzato, già ascoltato dalle autorità. Le voci di tensioni e litigi recenti alimentano il mistero, mentre le indagini proseguono senza escludere alcuna ipotesi. Aurora...

Aveva 24 anni ed era un’assistente di volo Aurora Maniscalco. La giovane è morta nella giornata di ieri dopo una caduta dal terzo piano della casa di Vienna dove viveva col fidanzato di 27 anni, palermitano come lei. Lui è già stato sentito dalle autorità, e alcuni parenti della ragazza raccontano di una relazione tormentata. “Nei giorni scorsi c’era stata una lite tra i due. Nessuno di noi crede che si sia trattato di un suicidio”. Aurora Maniscalco, morta in casa con il fidanzato. Ancora non sono stati resi noti i dettagli, ma la Polizia della capitale austriaca riferisce che al momento della caduta si trovava nell’appartamento insieme al fidanzato, anch’egli residente a Vienna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it