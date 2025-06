Aurora Maniscalco morta a Vienna | la hostess caduta dal 3° piano era col fidanzato la famiglia non crede al suicidio

Tragedia a Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di soli 24 anni, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano di un appartamento. La famiglia e gli amici sono sconvolti e non credono all’ipotesi del suicidio. La polizia austriaca ha avviato un’indagine aperta a ogni supposizione, lasciando spazio a molte domande ancora senza risposta. Una storia che scuote il cuore, e che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

È morta Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, precipitata nella notte tra sabato e domenica dal terzo piano di un appartamento a Vienna, in Austria. Ricoverata in gravissime condizioni, la giovane si è spenta lunedì 23 giugno in ospedale. La polizia austriaca ha avviato un’indagine: al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di una caduta non accidentale. Chi era Aurora Maniscalco: una giovane vita spezzata a 24 anni. Aurora Maniscalco viveva da tre anni nella capitale austriaca, dove lavorava per la compagnia Lauda Europe Limited, ramo low-cost del gruppo Ryanair. Al momento della tragedia si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, assistente di volo in un’altra compagnia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it