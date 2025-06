Aurora Maniscalco | l’hostess caduta da un palazzo a Vienna è morta Non è stato un incidente

Tragedia a Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha perso la vita dopo una caduta dal terzo piano di un palazzo. La sua morte, avvenuta in ospedale, solleva interrogativi sulla natura dell'incidente, ora sotto indagine da parte delle autorità austriache. Con un passato di sogni e speranze, Aurora lascia un vuoto profondo tra familiari e amici. La verità sulla sua tragica fine si sta lentamente svelando, ma il dolore rimane immenso.

Aurora Maniscalco è morta. L’hostess palermitana di 24 anni è deceduta in ospedale dopo che è caduta dal terzo piano di un palazzo a Vienna. La polizia austriaca, che sta indagando, sospetta che possa non essersi trattato di un incidente. La 24enne, da poco residente nella capitale, si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, già ascoltato dagli investigatori. I genitori hanno subito raggiunto la figlia e sono stati ricevuti dall’ambasciata italiana. Maniscalco lavorava alla Lauda Air. Il fidanzato è impiegato come assistente di volo in un’altra compagnia aerea. Federica Bevilacqua, cugina di Aurora, ha detto al Giornale di Sicilia: «Siamo attoniti, non crediamo a quanto accaduto. 🔗 Leggi su Open.online