Aumentare i salari è possibile | la lotta a Sviluppo Lavoro Italia

In un’Italia dove i salari sono bassi e il lavoro spesso precario, c’è una speranza concreta di miglioramento. Dopo 13 mesi di negoziati intensi, è stato firmato un rinnovo contrattuale che rappresenta un passo avanti significativo. Questa vittoria dimostra che aumentare i salari è possibile e che con determinazione e confronto si possono cambiare le sorti dei lavoratori. È un esempio da seguire per tutto il Paese.

Nel paese dei bassi salari e del lavoro povero c'è un'eccezione che può fare scuola. Dopo 13 mesi di negoziato è stato firmato un rinnovo del contratto nettamente migliorativo all'agenzia

