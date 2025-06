Aumenta il caldo verso l' allerta rossa

L’ondata di calore si intensifica, portando Firenze a ridosso dell’allerta rossa. Dopo giorni di temperature elevate, il bollettino del dipartimento di epidemiologia SSR della Regione Lazio avverte che da giovedì la soglia di rischio passerà da arancione a rosso, segnalando la necessità di adottare misure preventive. È fondamentale rimanere informati e prepararsi per affrontare al meglio questa ondata di calore estremo.

Ancora caldo a Firenze con l'allerta che da giovedì dovrebbe passare da arancione a rosso. È quanto si legge nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo.

Italia nella morsa del caldo, oggi allerta rossa in tre città - L’Italia si trova sotto una calda morsa, con temperature che raggiungono picchi elevati e allerta rossa in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia.

(Adnkronos) - Aumenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi, venerdì 13 giugno, è previsto bollino rosso (allerta massima di livello 3) in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia. Sarà invece bollino arancione, allerta di livello 2, in 8 città: Bologna, Brescia, Firen Vai su Facebook

