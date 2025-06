Audi Q6 Sportback e-tron la prova de Il Fattoit – Eleganza elettrica sul confine del vento – FOTO

Tra la maestosità delle montagne e il cielo che sembra sfiorare l’orizzonte, nasce l’ultima prova su strada dell’Audi Q6 Sportback e-tron. Eleganza elettrica e tecnologia all’avanguardia si incontrano in un paesaggio che incanta e ispira, trascinandoci tra confini visivi e emozionali. In questa cornice unica, scopriamo come il futuro della mobilità si scriva tra tradizione e innovazione, portando l’eccellenza tedesca al limite del vento.

C'è un confine, tra l'Italia e l'Est, che non è solo politico ma poetico. Una terra aspra e luminosa, in cui l'azzurro del mare si alterna alle rocce rosse del Carso e le strade sembrano dipinte tra vigneti e memorie. È qui, tra Porto Piccolo e Redipuglia, fino alle pieghe della Croazia, che abbiamo guidato la nuova Audi Q6 Sportback e-tron. Un viaggio che sembra cucito su misura per questa vettura: silenziosa, scolpita, tecnologica, ma anche sensuale nella linea e fluida nella dinamica.

