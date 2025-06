Auckland City-Boca Juniors una sorpresa tra i possibili marcatori

L'incontro tra Auckland City e Boca Juniors promette sorprese e emozioni, con gli argentini chiamati a una vittoria schiacciante per sperare nella qualificazione. La posta in gioco è alta: solo una goleada può rilanciare le ambizioni degli Xeneizes nel Mondiale per Club. Ma la domanda rimane: chi potrebbe sorprendere come marcatore in questa sfida decisiva? Scopriamo insieme quale possibile sorpresa potrebbe scrivere la storia di questa partita cruciale.

Auckland City-Boca Juniors, gli argentini non sono padroni del proprio destino: oltre a sperare in una sconfitta del Benfica, devono sommergere di gol i neozelandesi. Le speranze di qualificazione del Boca Juniors sono appese a un filo. Soltanto terzi in classifica nel gruppo C del Mondiale per Club, gli Xeneizes si qualificheranno agli ottavi di finale se nell'ultima giornata della fase a gironi sommergeranno di gol i modestissimi neozelandesi dell' Auckland City – la squadra meno competitiva della manifestazione per distacco – ma soprattutto se il Benfica perderà con il Bayern Monaco. Sì, perché se i lusitani, a quota 4 punti (tre in più del Boca, fermo a 1) dovessero riuscire ad evitare la sconfitta con i bavaresi allora per la formazione di Miguel Angel Russo non ci sarebbe più niente da fare.

L'attesa per il match Auckland City-Boca Juniors è alle stelle: una goleada potrebbe non bastare per i sudamericani, determinati a riscattarsi dopo la difficile sconfitta contro il Bayern Monaco.

