Attore comico e tifoso della Roma | morto a 75 anni Alvaro Vitali

Una triste perdita scuote la Capitale: è morto Alvaro Vitali, attore comico e tifoso della Roma, amatissimo da generazioni di appassionati. Nato nella Città Eterna nel 1950, Vitali ha regalato sorrisi e risate a tutti, lasciando un segno indelebile. La sua scomparsa a 75 anni a causa di una broncopolmonite recidiva rappresenta un lutto per il mondo dello spettacolo e della tifoseria giallorossa. La sua memoria vivrà per sempre nei cuori dei tifosi e degli amanti della comicità.

Una lunga giornata di notizie in casa Roma, soprattutto in tema mercato, ma quella che giunge in questa tarda serata non è di certo ciò che volevamo raccontarvi. Nel tardo pomeriggio odierno è morto Alvaro Vitali, un personaggio estremamente amato dentro e fuori la capitale. Nato proprio nella Città Eterna il 3 febbraio 1950, il noto attore comico si è spento all’età di 75 anni a causa di una broncopolmonite recidiva, che la stessa ex moglie Stefania Corona aveva raccontato in una recente intervista. Artista a tutto tondo simbolo della commedia sexy all’italiana, Vitali è entrato nei cuori degli italiani per il personaggio di Pierino, oltre che per le decine e decine di film cult lanciati tra anni ’70 e ’80. 🔗 Leggi su Sololaroma.it