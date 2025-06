Attenzione quando avete caldo non fate docce fredde | ecco cosa si rischia | il monito del professor Adam Taylor della Lancaster University

Attenzione a come affrontate il caldo: una doccia troppo fredda potrebbe mettere a rischio la vostra salute. Il professor Adam Taylor della Lancaster University mette in guardia dai pericoli di un sollievo temporaneo che può avere conseguenze spiacevoli. In questi giorni di ondate di calore, è importante conoscere i giusti accorgimenti per rinfrescarsi senza rischi. La ricetta della doccia perfetta quando il termometro sale è...

La tentazione è forte soprattutto in questi giorni di ondate di calore ruggenti: una bella doccia fresca se non proprio fredda per sentire un po’ di sollievo e far fronte al clima torrido. Una soluzione come un’altra per sopravvivere alle estati che il riscaldamento globale sta rendendo sempre piĂą insopportabili; se non fosse che in questo caso, il rimedio rischia di essere del tutto controproducente. La ricetta della doccia perfetta quando picchia il solleone non è, infatti, quella a base di acqua fredda, ma di acqua tiepida. Questo secondo un recente articolo scientifico di Adam Taylor della Lancaster University, pubblicato su The Conversation. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, quando avete caldo non fate docce fredde: ecco cosa si rischia”: il monito del professor Adam Taylor della Lancaster University

