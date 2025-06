Attenti a prendere l’Ozempic con il caldo torrido si rischiano disidratazione e collassi | l’allarme dei medici

Con l’arrivo delle temperature torride, è fondamentale prestare attenzione all’uso di farmaci come Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Recenti studi e l’allarme della dottoressa Deborah Grayson mettono in guardia sui rischi di disidratazione e collassi, specialmente in estate. La combinazione di caldo estremo e certi medicinali può mettere a rischio la nostra salute: è importante conoscere i segnali e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Un recentissimo articolo pubblicato sul Daily Mail, che riprende l’allarme della dott. Deborah Grayson (la “Godmother of Pharmacology” di TikTok ) mette in guardia dal rischio di disidratazione dovuto all’associazione tra temperature elevate e assunzioni di farmaci come Ozempic, Wegovy, Mounjaro e affini. Non è la prima volta che Deborah Grayson, farmacista e terapista nutrizionale presso il centro oncologico Heartburn Cancer UK, segnala dei rischi legati all’uso degli ormai diffusissimi farmaci dimagranti. Questa volta lo fa tramite il Daily Mail. A preoccuparla è il caldo, che va ad aggiungersi al possibile effetto disidratante di questi prodotti, indicato con chiarezza sui foglietti illustrativi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenti a prendere l’Ozempic con il caldo torrido, si rischiano disidratazione e collassi”: l’allarme dei medici

In questa notizia si parla di: disidratazione - ozempic - allarme - attenti

Attenti al rischio di un’Europa della Difesa a due velocità. L’allarme di Borghi - L'Unione Europea si trova di fronte a sfide cruciali nel settore della difesa, con il dibattito sull'adozione del pacchetto Safe da 150 miliardi di euro che solleva preoccupazioni.

Ozempic, il farmaco per diabetici usato anche “solo” per dimagrire. L’Aifa lancia l’allarme - Ozempic, inizialmente pensato per i diabetici, è diventato la nuova tendenza per coloro che desiderano perdere peso rapidamente e senza sforzo. Si legge su blitzquotidiano.it

Ozempic fa dimagrire ma state attenti: da Sharon Osbourne un monito in risposta a come ha fatto a perdere 42 chili? - Nonostante abbia ammesso di aver fatto uso di farmaci per perdere peso, la conduttrice di Rock of Love ha messo in guardia le ... Lo riporta blitzquotidiano.it