Attentati sale l’allerta Potenziati i controlli Ecco la mappa del rischio

In un clima di crescente incertezza internazionale, l’Italia ha innalzato il livello di allerta e potenziato i controlli in tutta la regione. Le riunioni urgenti nelle Prefetture di Perugia e Terni testimoniano l’attenzione delle autorità nel tutelare i cittadini e prevenire eventuali minacce. In un contesto così instabile, è fondamentale rimanere informati e attenti: ecco la mappa del rischio aggiornata per garantire la sicurezza di tutti.

Riunioni urgenti nelle Prefetture di Perugia e di Terni con i vertici della forze dell’ordine. Conseguenza dello scenario internazionale che è precipitato rapidamente, da domenica, con l’intervento diretto degli Stati Uniti nella contesta, a suon di missili, tra Israele e Iran. Riunioni tecniche per disporre un ulteriore potenziamento della vigilanza su quelli che sono gli obiettivi sensibili del territorio regionale, oltre alle misure già in essere dall’inzio della ulteriore crisi in Medio Oriente. Obiettivi sensibili come l’ aeroporto di San Francesco e le stazioni ferroviarie, gli edifici istituzionali e le principali città turistiche e le più apprezzate località, con particolare attenzione ad Assisi per la sua valenza anche religiosa, e Orvieto oltre i capluoghi Perugia e Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attentati, sale l’allerta. Potenziati i controlli . Ecco la mappa del rischio

