ATS della Montagna premiata per l' impegno negli screening oncologici

L'ATS della Montagna ha ricevuto il prestigioso Premio Screening Oncologico, riconoscimento che celebra l'impegno e l'eccellenza nelle campagne di prevenzione regionale. Durante la cerimonia a Milano, il loro lavoro è stato esempio di dedizione e innovazione nel campo della salute pubblica. Questo riconoscimento testimonia come un impegno costante possa fare la differenza nella lotta contro il cancro, rafforzando l'importanza della prevenzione per una società più sana e consapevole.

Il Premio Screening Oncologico, destinato alla struttura sanitaria regionale che si sia distinta per il numero e la qualità degli screening oncologici effettuati, è stato assegnato all'ATS Montagna. La cerimonia di premiazione si è svolta a Milano il 23 giugno, all'interno di un evento dedicato.

