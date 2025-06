ATP Maiorca vittorie di Felix Auger-Aliassime e di Gabriel Diallo Tomic torna al successo dopo 4 anni!

Un'altra giornata avvincente all'ATP250 di Maiorca, dove i pronostici si sono confermati e le emozioni sono state tante. Felix Auger-Aliassime e Gabriel Diallo hanno dimostrato di essere in ottima forma sui prati spagnoli, consolidando il loro momento positivo. Tomic, invece, torna al successo dopo quattro anni, regalando spettacolo e confermando il fascino di un torneo sempre più ricco di sorprese. E questa è solo l'inizio di un torneo da non perdere.

Andata in archivio un’altra giornata di incontri nell’ ATP250 di Maiorca. Sull’erba, in Spagna, pronostici rispettati nel caso dei canadesi Felix Auger-Aliassime e di Gabriel Diallo, che hanno dato seguito al loro buon momento sui prati. Il nativo di Montreal affrontava il francese Arthur Rinderknech (n.70 ATP) ed era chiamato a una prova consistente per centrare il successo. Il nordamericano (n.27 del mondo) si è imposto col punteggio di 7-5 6-3 e nei quarti di finale giocherĂ contro il serbo Hamad Medjedovic (n.73 del ranking), che ha prevalso contro il russo Roman Safiullin (n.75 del mondo) con lo score di 6-4 3-6 7-6 (4). 🔗 Leggi su Oasport.it