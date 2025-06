ATP Eastbourne 2025 Luciano Darderi esce di scena all’esordio con Giron

L’ATP Eastbourne 2025 ha riservato una sorpresa amara per l’Italia: Luciano Darderi si è fermato subito al suo esordio contro Marcos Giron. Sull’erba inglese, il giovane talento italiano ha dovuto cedere in due set, lasciando spazio a nuove speranze per i nostri rappresentanti. Ora, con Darderi fuori, l’attenzione si sposta su Flavio Cobolli, che si prepara a scrivere il suo capitolo nel torneo. Il percorso verso Wimbledon si fa sempre più avvincente.

Si ferma subito il cammino di Luciano Darderi nell’ATP 250 di Eastbourne, uno degli ultimi tornei di preparazione a Wimbledon. Sull’erba inglese il tennista italiano è stato sconfitto dall’americano Marcos Giron, numero 46 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. Con l’eliminazione di Darderi, all’Italia resta in tabellone il solo Flavio Cobolli, che giocherà più tardi nel corso della giornata contro il britannico Jacob Fearnley. Darderi ha ottenuto il 67% dei punti quando ha servito la prima, una percentuale migliore rispetto al suo avversario (62%), che ha fatto però nettamente meglio con la seconda (71% contro il 48%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Eastbourne 2025, Luciano Darderi esce di scena all’esordio con Giron

In questa notizia si parla di: darderi - eastbourne - luciano - giron

ATP Amburgo 2025: buon esordio per Luciano Darderi in Germania - L'ATP di Amburgo 2025 segna un ottimo esordio per Luciano Darderi in Germania. Il giovane talento argentino ha conquistato il suo primo successo all'ATP 500, superando Denis Dedura, promettente 2008 che aveva già fatto parlare di sé vincendo un match ATP a Monaco.

Pronostico e quote Luciano Darderi – Marcos Giron, Eastbourne 24-06-2025 https://ift.tt/UM1FIbr #scommesse #pronostici Vai su X

ATP Eastbourne: Darderi saluta al primo turno, avanza Giron; Atp Eastbourne, Darderi in campo con Giron: Luciano a 2.40 su Betitaly; ATP Eastbourne, esordio amaro per Darderi: Giron supera l’azzurro in due set.

ATP Eastbourne: Darderi saluta al primo turno, avanza Giron - Al primo turno del Lexus Eastbourne Open (ATP 250 - Scrive sport.tiscali.it

Atp Eastbourne, Darderi in campo con Giron: Luciano a 2.40 su Betitaly - Nonostante nell'unico precedente abbia vinto Luciano Darderi, è sfavorito contro l'americano Marcos Giron sull'erba inglese del torneo di Eastbourne. Come scrive agimeg.it