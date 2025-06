ATP Eastbourne 2025 giornata negativa per Cobolli Fearnley approda agli ottavi

Una giornata da dimenticare per Flavio Cobolli ad Eastbourne 2025, dove un avversario in forma ha dominato il primo turno. In poco più di un’ora, il britannico Jacob Fearnley si impone con un netto 6-2 6-2, conquistando così l’accesso agli ottavi contro Marcos Giron. La partita ha visto un Cobolli mai entrato in partita, segnando il suo unico punto sul servizio di Fearnley e poi subendo la potenza dell’avversario. La sfida proseguirà dunque con grandi aspettative per il prossimo turno.

Incappa nella piĂą classica delle giornate negative Flavio Cobolli. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Eastbourne il britannico Jacob Fearnley liquida 6-2 6-2, in poco piĂą di un’ora, il giocatore italiano e stacca il pass per la sfida di ottavi di finale contro l’americano Marcos Giron. Il numero 24 del ranking inaugura la partita siglando, a 30, l’1-0, il britannico replica, a 15, per l’1-1. Nel terzo gioco Fearnley alza la pressione dei suoi colpi e, alla seconda opportunitĂ ottiene il break del 2-1, vantaggio legittimato ulteriormente dal 3-1 ottenuto ai vantaggi con la combinazione servizio e diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Eastbourne 2025, giornata negativa per Cobolli. Fearnley approda agli ottavi

In questa notizia si parla di: fearnley - eastbourne - cobolli - ottavi

Dove vedere in tv Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e desideri seguire l'entusiasmante sfida tra Cobolli Fearnley e Jacob Fearnley all’ATP Eastbourne 2025, scopri tutte le info su orari, programmi e streaming.

Cobolli diretta Atp Eastbourne, segui la sfida di oggi con Fearnley. Tennis live; Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci avanzano agli ottavi dell'Atp di Eastbourne. Domani in campo Cobolli e Darder; Pronostici tennis oggi 24/6/2025: quote Atp Eastbourne.

Cobolli diretta Atp Eastbourne, segui la sfida di oggi con Fearnley. Tennis live - Debutto non semplice sull'erba dell'Atp 250 di Eastbourne per Flavio Cobolli, che nel primo turno del torneo inglese sfida il britannico Jacob Fearnley. Segnala msn.com

Eastbourne: Cobolli esce subito di scena - Tra i fastidiosi versi dei gabbiani e le folate di vento, finisce subito la corsa di Flavio Cobolli nel “Lexus Eastbourne Open” (ATP 250 – ... Si legge su sport.tiscali.it