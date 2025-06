ATP Eastbourne 2025 | fuori Darderi e Cobolli sorpresa Billy Harris

La giornata di oggi a Eastbourne si presenta come una vera sorpresa nel torneo ATP 250, con Darderi e Cobolli fuori e Billy Harris protagonista, regalando un colpo di scena emozionante. Nonostante gli italiani abbiano affrontato sorteggi difficili sui prati, l’evento è stato ricco di sorprese, culminando nella vittoria di Opelka, che ha dimostrato tutta la sua forza mentale. La scena è pronta a riservare altri colpi di scena, lasciando il pubblico incollato alle emozioni del torneo.

Giornata abbastanza particolare, quella andata in scena oggi a Eastbourne in tema di ATP 250. Il torneo del Devonshire si allinea in toto al secondo turno con anche un paio di risultati non favorevoli agli italiani, benché sia per Luciano Darderi che per Flavio Cobolli non si potesse proprio parlare di sorteggi favorevoli sui prati. Il match più complicato lo porta a casa Reilly Opelka: il gigante americano per cinque volte annulla palle break che manderebbero a servire per il match il qualificato britannico George Loffhagen e riesce a tenere la situazione in pugno in poco più di due ore e mezza.