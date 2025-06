Atm cerca autisti tramite l' agenzia interinale Russo chiede chiarimenti

L’ATM ha avviato una selezione di autisti tramite l’agenzia interinale Adecco, con l’obiettivo di garantire servizi efficienti durante l’estate. La mossa, sollevando richieste di chiarimenti da parte del consigliere comunale Alessandro Russo, sottolinea l’importanza di trasparenza e correttezza nel processo di assunzione. Ma cosa si cela dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.

Le assunzioni ad Atm con l’agenzia interinale sotto la lente del consigliere comunale del Pd Alessandro Russo. L’azienda trasporti assume autisti per l’estate tramite Adecco, incaricata di reclutare 20 operatori d’esercizio per il mese di luglio con possibili proroghe fino al 30 settembre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Atm cerca autisti tramite l'agenzia interinale, Russo chiede chiarimenti

Mancano autisti all'Atm per i mesi estivi, selezione dell'agenzia interinale Adecco - L'estate si avvicina e con essa la sfida di garantire un servizio pubblico efficiente. Adecco, l'agenzia interinale di fiducia, ha avviato una selezione per 20 autisti destinati a ATM, in un momento di polemiche sui trasporti pubblici soppresso.

