Atletico Madrid vs Botafogo scommesse

Mondiale per club: il Psg piega l'Atletico Madrid 4-0, pareggio 0-0 tra Palmeiras e Porto. Botafogo-Seattle Sounders 2-1 - Il Mondiale per Club 2023 porta già grandi emozioni: il PSG, campione d’Europa, ha dominato l’Atletico Madrid con un netto 4-0 al Rose Bowl di Pasadena, mostrando tutta la sua forza.

Atletico Madrid-Botafogo (Coppa del mondo per club, 23-06-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros devono cercare la goleada https://ift.tt/fGzDRY2 #scommesse #pronostici Vai su X

Finisce in maniera pazza il Girone B del Mondiale per Club: l’Atletico Madrid batte il Botafogo ma viene eliminato dal Mondiale per Club! Il gol di Griezmann nel finale non basta agli uomini del Cholo per accedere agli ottavi: arrivo a sei punti come i brasilian Vai su Facebook

Atletico Madrid-Botafogo formazioni ufficiali: chi gioca titolare e le ultime su De Paul, Griezmann, Alvarez, Allan e Igor Jesus; LA SCOMMESSA: Atletico Madrid-Botafogo promette scintille, il PSG non farà sconti; quote Atletico Madrid Botafogo: il pronostico sui Colchoneros.

Pagelle Atletico Madrid-Botafogo: Griezmann non basta, Barboza è un muro, le proteste di Simeone - Le pagelle della partita valida per l'ultima giornata del girone B del Mondiale per Club tra Atletico Madrid e Botafogo: Griezmann ci prova più di tutti, ma non basta ... Si legge su sport.virgilio.it

MONDIALE PER CLUB, Atletico Madrid-Botafogo 1-0: Griezmann non basta, brasiliani agli ottavi da secondi - Il Botafogo si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale per Club, pur perdendo 0- pianetazzurro.it scrive