Atletico Ascoli dall’iscrizione all’ipotesi Del Duca

Una settimana cruciale si apre per l’Atletico Ascoli, che si prepara a consolidare il proprio futuro. Con il capitano Matteo D’Alessandro in procinto di rinnovare e i dirigenti al lavoro per rafforzare la rosa, la società bianconera punta a mantenere alta la competitività e a scrivere nuovi capitoli di successo. Il fermento è palpabile, e le prossime mosse saranno decisive per il progetto sportivo.

Si è aperta una settimana importante in casa Atletico Ascoli. Nei prossimi giorni infatti dovrebbero arrivare le prime conferme dei calciatori protagonisti nella scorsa stagione a partire dal capitano Matteo D’Alessandro che, come detto nei giorni scorsi, sembra vicinissimo a rinnovare il contratto per un altro anno. Ma anche i dirigenti della società bianconera guidati dal patron Graziano Giordani, sono al lavoro in vista delle importanti scadenze federali. Si sta avvicinando, infatti, il momento dell’ iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La procedura sarà attiva da venerdì 4 luglio fino a giovedì 17, con il termine perentorio fissato alle ore 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, dall’iscrizione all’ipotesi Del Duca

