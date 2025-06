Atletica sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia agli Europei a squadre? Padroni di casa temibili azzurri con tante assenze

Tra gli avversari, bisognerà considerare con attenzione la potente Spagna e la temibile atletica di Sar224, pronta a sfidare gli azzurri in un'edizione degli Europei a squadre ricca di sfide emozionanti. Nonostante le assenze di stelle come Marcell Jacobs e Andy Diaz, l’Italia si prepara a lottare per mantenere il titolo e regalare nuove emozioni agli appassionati di atletica. La battaglia è aperta: chi conquisterà il podio?

L’Italia andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva agli Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid dal 26 al 29 giugno. La nostra Nazionale spera di difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa in quel di Chorzow (Polonia), ma la missione non sarà semplice anche perché bisognerà fare i conti con alcune defezioni importanti come quelle di Marcell Jacobs e Andy Diaz. Tra gli avversari andranno seriamente considerati i padroni di casa. L a Spagna gareggerà di fronte al proprio pubblico dello Stadio Vallehermoso e sogna il grande colpaccio sotto la guida del direttore tecnico José Peirò. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia agli Europei a squadre? Padroni di casa temibili, azzurri con tante assenze

In questa notizia si parla di: sarà - spagna - italia - agli

Jasmine Paolini ribalta Shnaider con l’aiuto di Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2025 - Jasmine Paolini ha regalato emozioni agli appassionati di tennis, ribaltando il pronostico contro Shnaider agli Internazionali d'Italia 2025.

Agli italiani piace mangiare fuori, ma non quanto ad altri Paesi. Il 63,9% ha risposto di essere uscito a cena o pranzo nell'ultima settimana, ma la percentuale sale all'87% in Spagna, l'88,1% negli Usa, fino a toccare il 98,2% negli Emirati Arabi e Arabia Saud Vai su Facebook

Quante possibilità ha l’Italia di avere il quinto posto in Champions? Le stime; Europei di Padel: sarà doppia finale Italia-Spagna; EURO Under 19, la semifinale sarà di nuovo Italia-Spagna: si gioca giovedì alle 15 al Windsor Park di Belfast.