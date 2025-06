Atletica doppietta azzurra nel peso a Ostrava Gout Gout continua a crescere 6.13 di Duplantis

Al Golden Spike di Ostrava, lo spettacolo dell’atletica ha regalato emozioni e soddisfazioni all’Italia. La doppietta azzurra nel getto del peso, con Leonardo Fabbri e Zane Weir, ha acceso il sorriso tra gli appassionati e gli atleti. In un contesto di condizioni ottimali, la crescita dei nostri campioni si conferma promettente per gli Europei di Madrid. E questa è solo la prima tappa di un percorso che promette grandi risultati...

Condizioni ottimali e grande spettacolo al Golden Spike di Ostrava, tappa Gold del Continental Tour di atletica. L’Italia può sorridere soprattutto per la doppietta nel getto del peso firmata da Leonardo Fabbri e Zane Weir ( clicca qui per la cronaca ), con il toscano che ha avuto la meglio con 21.70 davanti al compagno di allenamenti (21.39) confermandosi in buona forma verso gli imminenti Europei a squadre di Madrid. Niente exploit nella serie “lenta” degli 800 metri per gli azzurri Catalin Tecuceanu (bronzo europeo a Roma 2024) e Giovanni Lazzaro, rispettivamente quarto e quinto al traguardo in 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, doppietta azzurra nel peso a Ostrava. Gout Gout continua a crescere, 6.13 di Duplantis

In questa notizia si parla di: gout - atletica - doppietta - peso

LIVE Atletica, Meeting Savona 2025 in DIRETTA: subito Fabbri e Weir nel peso - Segui in diretta il Live Atletica Meeting Savona 2025, con aggiornamenti in tempo reale. A partire dalle 15.

Ostrava Live: Gout Gout show sui 200! Duplantis stavolta niente record, Femke Bol solo terza nei 400.

Ora per ora Video Foto Atletica Ciclismo Ginnastica Golf Hockey NFL Nuoto Rugby Scherma Vela - Nel Golden Spike di Continental Tour il 17enne australiano strabilia all'esordio sul suolo europeo. Riporta msn.com

Doppietta a Ostrava: Fabbri 21,70, Weir 21,39 - A poche ore dalla partenza della spedizione italiana per gli Europei a squadre di Madrid, Leonardo Fabbri (Aeronautica) vin ... Secondo fidal.it