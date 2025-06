Atalanta Über alles | doppia sfida d’agosto a Lipsia e Colonia e in campo ci saranno Roberto Piccoli e Michel Adopo

L’estate dell’Atalanta si anima con due sfide estive di prestigio in Germania, tra Lipsia e Colonia. Una doppia sfida che promette emozioni e crescita, con protagonisti come Roberto Piccoli e Michel Adopo. Un’occasione imperdibile per testare il livello e rafforzare lo spirito di squadra. L’appuntamento è alle porte: prepariamoci a vivere queste emozionanti sfide europee!

Bergamo, 24 giugno 2025 – Agosto tedesco per l’Atalanta che ha ufficializzato la sua seconda amichevole estiva internazionale, ancora in Germania: a Colonia sabato 9 agosto, esattamente una settimana dopo il test a Lipsia. Dunque sabato 2 agosto alle 15 prima amichevole a Lipsia alla Red Bull Arena, mentre una settimana dopo, sabato 9, stavolta alle 15.30, altro test amichevole al Rheine Energie Stadion di Colonia. Amarcord europei . Curiosamente due squadre già affrontate dalla Dea nelle competizioni europee: appena tre anni fa nei quarti di finale di Europa League il Lipsia, con successo a sorpresa dei tedeschi, qualificati dal pareggio casalingo per 1-1 e dalla vittoria a Bergamo per 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta Über alles: doppia sfida d’agosto a Lipsia e Colonia, e in campo ci saranno Roberto Piccoli e Michel Adopo

In questa notizia si parla di: lipsia - agosto - colonia - atalanta

Atalanta, seconda amichevole in Germania: si affronterà il Colonia ad agosto. Ecco il comunicato UFFICIALE - L’Atalanta si prepara a vivere un’altra emozionante sfida in Germania, affrontando il Colonia nel suo secondo test amichevole di preseason.

Atalanta Über alles: doppia sfida d’agosto a Lipsia e Colonia, e in campo ci saranno Roberto Piccoli e Michel Adopo; Dopo il Lipsia, ecco il Colonia: il 9 agosto un'altra amichevole della Dea in Germania; Atalanta, nuova amichevole internazionale: il 9 agosto sfida al Colonia.

Atalanta, seconda amichevole in Germania: si affronterà il Colonia ad agosto. Ecco il comunicato UFFICIALE - Il comunicato UFFICIALE Altro giro, altra amichevole per l’Atalanta che in Germania incontrerà il Colonia. Come scrive calcionews24.com

Nuova amichevole in calendario: il 9/8 sfida al Colonia neopromosso - Dopo aver annunciato il futuro incrocio con il Lipsia del 2 agosto alle 15, ecco un altro test in calendario per l’Atalanta. Riporta calcioatalanta.it