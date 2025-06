Atalanta seconda amichevole in Germania | si affronterà il Colonia ad agosto Ecco il comunicato UFFICIALE

L’Atalanta si prepara a vivere un’altra emozionante sfida in Germania, affrontando il Colonia nel suo secondo test amichevole di preseason. Dopo il successo contro il Lipsia, i nerazzurri sono pronti a dimostrare il loro valore anche contro i tedeschi, rafforzando la preparazione per la stagione 2025/2026. Seguiteci per scoprire tutti gli aggiornamenti su questa entusiasmante avventura europea!

Atalanta, amichevole in Germania: seconda partita ad agosto contro il Colonia. Il comunicato UFFICIALE Altro giro, altra amichevole per l’Atalanta che in Germania incontrerà il Colonia. Ecco il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO Dopo quello con il Lipsia del 2 agosto, si disputerà in Germania anche il secondo test-match internazionale della preseason nerazzurra 20252026. Sabato 9 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta, seconda amichevole in Germania: si affronterà il Colonia ad agosto. Ecco il comunicato UFFICIALE

In questa notizia si parla di: comunicato - atalanta - amichevole - germania

Amichevole Atalanta, ad agosto si vola in Germania per affrontare una big. Il comunicato - L’estate dell’Atalanta si fa ancora più emozionante: ad agosto, i nerazzurri volano in Germania per sfidare il Lipsia alla Red Bull Arena.

Ci vediamo ad agosto, RB Leipzig ? https://www.atalanta.it/news/la-preseason-nerazzurra-fara-tappa-in-germania #GoAtalantaGo ? Vai su Facebook

L’Atalanta volerà in Germania per una prestigiosa amichevole contro il Lipsia; La preseason nerazzurra farà tappa in Germania; La preseason inizia a prendere forma: amichevole contro il Lipsia il 2 agosto.

Amichevole Atalanta, ad agosto si vola in Germania per affrontare una big. Il comunicato - Amichevole Atalanta, ad agosto si vola in Germania per affrontare il Lipsia Alla Red Bull Arena di Lipsia, l’Atalanta fa tappa per affrontare i padroni di casa del RB Lipisa, sabato 2 agosto, in un’am ... Segnala calcionews24.com

Atalanta, ecco un’avversaria d’agosto - L'Atalanta ha reso noto che, il 2 agosto, la squadra di Juric disputerà un'amichevole in Germania in casa del Lipsia (ore 15). calcioatalanta.it scrive