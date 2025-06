Astronomia le incredibili immagini dell’Universo catturate dall’osservatorio Vera Rubin

Scopri le incredibili immagini dell’universo catturate dall’osservatorio Vera Rubin, una vera rivoluzione nel campo dell’astronomia. Queste fotografie mozzafiato di nebulose, stelle e galassie sembrano opere d’arte digitale, ma sono il risultato della più grande fotocamera digitale mai costruita, posizionata in Cile. Grazie a questa innovazione, gli scienziati potranno esplorare il cielo meridionale come mai prima d’ora, aprendo nuove frontiere per la conoscenza cosmica.

Potrebbe sembrare un’opera d’arte digitale ma si tratta di una visione rivoluzionaria del cosmo dell’osservatorio Vera Rubin in Cile, restituita dalla più grande fotocamera digitale mai costruita. Sono infatti state pubblicate le sue prime immagini dell’universo, tra cui nebulose colorate, stelle e galassie. Finanziato dalla National Science Foundation e dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, osserverà il cielo meridionale per i prossimi 10 anni. Questa animazione, realizzata con oltre 1.100 immagini, inizia con una singola galassia a spirale e zooma all’indietro per rivelarne circa 10 milioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Astronomia, le incredibili immagini dell’Universo catturate dall’osservatorio Vera Rubin

