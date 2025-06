Ast infornata di assunzioni per coprire i vuoti

L’AST si impegna con una nuova ondata di assunzioni per colmare i vuoti nel sistema sanitario pubblico, sempre più appesantito dalla fuga di medici e infermieri. Alessandro Marini, direttore dell’azienda, ha firmato le ultime determine per rafforzare il personale, garantendo continuità assistenziale e qualità delle cure. Un passo deciso verso un sistema più forte e resiliente, che mette al primo posto la salute dei cittadini.

È una battaglia continua quella per cercare di coprire i vuoti nel sistema sanitario pubblico, sempre più disertato da medici e infermieri. Il direttore dell’Ast, Alessandro Marini (foto), ha firmato le ennesime determine attraverso le quali dispone assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, e anche proroghe di contratti di collaborazione o libero professionali con personale in gran parte già in pensione. Decisa l’assunzione a tempo indeterminato di 11 tecnici sanitari di Radiologia medica, come pure di due dirigenti medici di Neuropsichiatria infantile, Beatrice Piunti e Sara Romano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ast, infornata di assunzioni per coprire i vuoti

In questa notizia si parla di: coprire - assunzioni - vuoti - infornata

