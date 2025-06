Assolavoro 500mila somministrati Non è un lavoro di serie B

Assolavoro rivela che oltre 500.000 persone sono impiegate tramite agenzie, smentendo l’idea di un lavoro di serie B. Con un aumento del 4,9% nel 2024, questi lavoratori rappresentano una parte importante del mercato del lavoro italiano, con un’età media sotto i 34 anni e una presenza crescente di donne, ora al 41,4%. Un dato che conferma come il lavoro in somministrazione stia evolvendo verso professionalità sempre più elevate e riconosciute.

Le persone impiegate tramite agenzie per il lavoro sono circa 500mila e un terzo ha un contratto a tempo indeterminato, un dato in crescita del 4,9% nel 2024 rispetto al 2023. Sono i dati presentati all'assemblea di Assolavoro, l'associazione di categoria delle agenzie. Oltre la metà dei lavoratori in somministrazione ha meno di 34 anni, crescono le donne, che sono il 41,4% nel 2024; le persone con professionalità medio-alte sono la maggioranza. Aumentano anche gli over 50 assunti che sono il 16,5% del totale dei lavoratori tramite agenzia. Secondo una ricerca condotta da Ipsos per Assolavoro, l'accesso al lavoro tramite Agenzia avviene più velocemente che in passato: entro quattro mesi dal primo contatto con i candidati trovano una occupazione, rispetto ai sei mesi del 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assolavoro, 500mila somministrati. Non è un lavoro di serie B

