Assolavoro | 500 mila impiegati tramite agenzie un terzo a tempo indeterminato

Nel panorama del lavoro italiano, le agenzie rappresentano un pilastro fondamentale, impiegando circa 500 mila persone. Un terzo di queste ha un contratto a tempo indeterminato, segnando una crescita significativa nel 2024. La forza lavoro si distingue per giovani e donne, con professionalità medio-alte in aumento. Questi dati testimoniano una trasformazione che sta ridefinendo il mercato del lavoro, offrendo nuove opportunità e sfide da affrontare con entusiasmo e visione futura.

(Adnkronos) – Le persone impiegate tramite agenzie per il lavoro sono circa 500mila, un terzo ha un contratto a tempo indeterminato (+4,9% nel 2024 sul 2023). Oltre la metà ha meno di 34 anni, crescono le donne (41,4% nel 2024); le persone con professionalità medio-alte sono la maggioranza (53,3%), segno 'più' anche per gli over .