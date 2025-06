Associazioni cattoliche presentano proposta per istituire un Ministero della Pace

In un momento di crescente complessità globale, le associazioni cattoliche italiane avanzano una proposta ambiziosa: istituire un “Ministero della Pace”. Questa iniziativa punta a dare stabilità e impulso alle politiche di pace, giustizia e disarmo nel nostro Paese. Un passo importante verso un’Italia più coerente e attiva nel promuovere valori universali. La proposta, presentata a Roma, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella nostra storia istituzionale.

Diverse associazioni cattoliche italiane hanno presentato a Roma una proposta per istituire un "Ministero della Pace", per dare un assetto istituzionale e stabile alle politiche di pace, di giustizia e di disarmo in Italia. Servizio di Rita Salerno. TG2000.

