Associazione a delinquere e frode fiscale nella concia | sette arresti

Una rete di frode fiscale e associazione a delinquere nel settore conciario emerge dalle recenti indagini, che hanno portato all’arresto di sette persone ad Avellino. Le misure cautelari, disposte dal Tribunale e frutto di complesse indagini, si aggiungono a un quadro investigativo già avviato lo scorso giugno. Un’indagine che rischia di scuotere profondamente l’intera filiera e richiede attenzione e trasparenza.

In data odierna sono state eseguite 7 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati, disposte dal G.I.P. del Tribunale di Avellino che ha accolto le richieste della Procura della Repubblica di Avellino. I provvedimenti restrittivi odierni si sommano alle misure reali e personali già eseguite nel giugno 2023 e sono frutto dello sviluppo di complesse ed articolate investigazioni, eseguite dai militari della Compagnia G. di F. di Solofra, per mezzo delle quali è stata disarticolata una associazione a delinquere dedita al riciclaggio dei profitti derivanti principalmente dal reato presupposto di frode fiscale, con base nel polo conciario di Solofra e ramificazioni in ambito nazionale.

