Assegno Unico universale giugno l’ultimo mese per aggiornare l’ISEE

Se sei una famiglia italiana, non perdere questa occasione: il 30 giugno 2025 scade il termine per aggiornare l’ISEE e ricevere gli arretrati dell'Assegno Unico Universale. Presentare la DSU è fondamentale per ottenere l’importo pieno, calcolato in base alla tua reale situazione economica. Evita di ricevere solo il minimo e assicurati di fare l’aggiornamento in tempo, perché il benessere dei tuoi figli merita attenzione e impegno.

Scade il 30 giugno 2025 il termine ultimo per aggiornare l'ISEE e ottenere gli arretrati dell' Assegno Unico universale per i figli a partire dalla mensilità di marzo. È un passaggio fondamentale per milioni di famiglie italiane: chi non presenta la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro quella data riceverà solo l'importo minimo previsto, pari a 57,50 euro a figlio, rinunciando alla quota calcolata in base alla reale situazione economica, che può arrivare anche oltre i 200 euro mensili a figlio. Ricordiamo che l'Assegno Unico e universale è destinato alle famiglie con figli a carico: Minorenni;.

