Se sei tra le famiglie italiane che usufruiscono dell’Assegno Unico Universale, attenzione: il 30 giugno 2025 scade il termine per aggiornare l’ISEE e ricevere gli arretrati relativi a marzo. Non perdere questa occasione di ottenere la quota piena in base alla tua reale situazione familiare: il momento di agire è adesso, per garantire il massimo beneficio ai tuoi figli e alla tua famiglia.

Scade il 30 giugno 2025 il termine ultimo per aggiornare l’ISEE e ottenere gli arretrati dell’ Assegno Unico universale per i figli a partire dalla mensilità di marzo. È un passaggio fondamentale per milioni di famiglie italiane: chi non presenta la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro quella data riceverà solo l’importo minimo previsto, pari a 57,50 euro a figlio, rinunciando alla quota calcolata in base alla reale situazione economica, che può arrivare anche oltre i 200 euro mensili a figlio. Ricordiamo che l’Assegno Unico e universale è destinato alle famiglie con figli a carico: Minorenni;. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Assegno Unico universale, giugno l’ultimo mese per aggiornare l’ISEE

