Assegno unico cosa rischia chi non aggiorna l’Isee Ecco la scadenza

Se non aggiorni l’ISEE entro il 30 giugno, rischi di perdere gli arretrati dell’Assegno unico relativi a marzo e i mesi successivi. La scadenza è fondamentale per mantenere diritto agli importi retroattivi e garantirti un supporto economico senza interruzioni. Non lasciare che un semplice adempimento amministrativo comprometta il tuo sostegno: aggiorna subito il tuo ISEE per continuare a ricevere tutto ciò che ti spetta.

Per non perdere gli arretrati dell'Assegno unico da marzo, l'Isee 2025 va aggiornato entro il 30 giugno. Dopo quella data si riceveranno solo gli importi futuri, senza retroattività.

Assegno unico, slitta anche il pagamento di maggio 2025: cosa sapere su date, Isee e aumenti - Roma, 12 maggio 2025 – Inps ha confermato attraverso il messaggio 111 del 13 gennaio scorso che i pagamenti dell’assegno unico e universale per maggio 2025 inizieranno martedì 20.

